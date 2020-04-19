В московском Шереметьеве приземлился самолет с первой партией гуманитарной помощи из Узбекистана. Это 5 миллионов медицинских масок и медицинская марля.

В московском Шереметьеве приземлился самолет с первой партией гуманитарной помощи из Узбекистана. Это 5 миллионов медицинских масок и медицинская марля.В аэропорту самолет встречали представители Министерства экономического развития РФ и посольства Узбекистана. Зампредседателя правительства России Алексей Оверчук поблагодарил власти и народ Узбекистана, где люди так же страдают от коронавируса, за то, что поделились необходимым.11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего COVID-19 заболели более 2,2 млн человек.