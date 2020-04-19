Установлено, что злоумышленник сознательно выбросил свою собаку с балкона восьмого этажа...
Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северный г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с животным
Ранее в территориальный отдел полиции поступило сообщение от 34-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома на Дмитровском шоссе неизвестный выбросил собаку, которая упала на козырек подъезда и не подавала признаков жизни.
В результате проверки сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник сознательно выбросил свою собаку с балкона восьмого этажа. Домашний питомец получил телесные повреждения, повлекшие его гибель.
Отделением дознания ОМВД России по району Северный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Пресс-служба УВД по СВАО
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