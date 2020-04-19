Установлено, что злоумышленник сознательно выбросил свою собаку с балкона восьмого этажа...

Участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по району Северный г. Москвы задержан мужчина, подозреваемый в жестоком обращении с животнымРанее в территориальный отдел полиции поступило сообщение от 34-летней москвички. Женщина сообщила, что увидела, как из окна дома на Дмитровском шоссе неизвестный выбросил собаку, которая упала на козырек подъезда и не подавала признаков жизни.В результате проверки сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник сознательно выбросил свою собаку с балкона восьмого этажа. Домашний питомец получил телесные повреждения, повлекшие его гибель.Отделением дознания ОМВД России по району Северный возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29