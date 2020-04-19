19.04.2020

2020-04-19 11:50:08

Во Владимирской области на учёте в центрах занятости региона стоит более 11700 человек

Все подразделения службы занятости населения переведены на дистанционный режим работы и оказывают все услуги удалённо, отметил директор департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев. Ситуация на рынке труда не вызывает опасений.

«В настоящее время на учёте в центрах занятости региона стоит более 11700 человек. С 9 апреля поступило более 3 тысяч заявлений от граждан. На сегодняшний день признаны безработными 7287 человек. В ближайшее время Министерство труда и социальной защиты населения разъяснит порядок предоставления повышенного пособия по безработице, объявленного Президентом России 15 апреля, а также порядка предоставления дополнительной выплаты безработным гражданам, имеющим несовершеннолетних детей, в размере 3 тысяч рублей», – сообщил Андрей Григорьев.