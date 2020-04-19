19.04.2020

2020-04-19 11:50:08

Во Владимирской области виртуальный педагог и особенный ученик создают онлайн проекты

Очень актуально сегодня звучат слова- Ты можешь больше! Мотивационный блог Максима Ануфриева - молодого человека из Вязников - набирает всё больше подписчиков. История Максима для многих стала примером стойкости и позитивного отношения к жизни. О проектах, созданных для людей с ограниченными возможностями здоровья, но при этом способных вдохновить любого, и о увлеченных своим делом людях - в репортаже Екатерины Максимовой.

От создания 3d-игр до приложений для смартфона. Екатерина Беляева - педагог технопарка "Кванториум" продолжает заниматься с воспитанниками и во время самоизоляции. Для её направления "виртуальная и дополненная реальность" мало что изменилось. Ученики - им от 11 до 14 лет - работают удаленно. Проект "Владимир древний и современный", который сейчас создается в сотрудничестве с археологическим центром при ВлГУ, уже получил грант на реализацию.



Екатерина Беляева, педагог технопарка "Квантроиум", наставник VR/AR-квантума

-Это будут открытки с достопримечательностями города Владимира - мы выбрали 13 основных памятников. И каким образом они будут работать - мы берем смартфон, наводим камеру на открытку, и уже в дополненной реальности появляется видео, где коротко будет рассказываться про этот памятник.

Есть у Екатерины и особый ученик. Максиму Ануфриеву с его диагнозом врачи давали от силы пять лет. Но молодой человек в свои 20 не просто жив, он творит чудеса в виртуальном мире. Музыкант, репер, саунд-продюсер, веб-программист и блогер. Всего этого человек со спинальной атрофией добился сам. Помогает специальное устройство, которое позволяет управлять компьютером движением глаз.

Физические ограничения способны замедлить, но остановить - никогда. Главное - желание и вера в то, что у тебя всё получится.

Портал ямогу.org разработан Максимом как место, в котором собраны уникальные программы. Они помогают людям с ограничениями по здоровью полноценно пользоваться компьютером.

Екатерина Беляева, педагог технопарка "Квантроиум", наставник VR/AR-квантума

-На каждую из этих программ он отснял авторские видео-уроки, где он очень доступным языком объясняет, как скачать, как установить.Все эти программы бесплатные, но фишка в том, что их очень трудно найти.



Максим Ануфриев, автор портала ямогу.org и мотивационного блога Макс Лайф на Yuotube

- По порталу Ямогу пишут и учителя и родители детей с ОВЗ, потому что, я повторюсь, данный портал - он единственный в России. То есть, аналогов ему просто нет. Это уникальная разработка, поэтому люди интересуются, людям он очень помогает. Я сам пользуюсь софтом, который там размещен. И благодаря этому могу быть как все.

Сайт подходит взрослям и детям с проблемами опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и речи. Другое детище Максима - мотивационный блог. Его достижения вдохновляют многих.



Максим Ануфриев, автор портала ямогу.org и мотивационного блога Макс Лайф на Yuotube

-Люди очень позитивно реагируют, они пишут в комментариях, что для них после просмотра моих видео все их проблемы кажутся очень мелочными. То есть, я действительно даю людям мотивацию. Потому что, несмотря на то, что порой в нашей жизни идти может всё не так, нельзя отчаиваться, нужно перешагивать и идти дальше.

Канал собрал уже больше 6 тысяч подписчиков за три месяца. Максим идёт дальше. О нём говорят известные блоггеры - ролик о визите к нему Евгения Супера Максим смонтировал сам - глазами. Появляются спонсоры, впереди - сотрудничество со Сбербанком. И, конечно, новые темы в блоге, например о технологиях дистанционного обучения. Которые способны открыть безграничные возможности, если верить в себя.

Екатерина Максимова, Андрей Синягин. Вести-Владимир.