Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Христовым Воскресением. Он напомнил, что Русская православная церковь многое делает для придания человеку сил и веры.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил россиян с Христовым Воскресением. Он напомнил, что Русская православная церковь многое делает для придания человеку сил и веры.Пасхальные дни побуждают к добрым делам, приносят в мир надежду, любовь и радость, отметил Володин. "Объединяют людей вокруг непреходящих духовных и нравственных ценностей", – говорится в поздравлении спикера Госдумы.По его словам, сегодня это особенно важно для поддержки близких и сплочения общества. Русская православная церковь делает многое для придания человеку сил и веры в добрые перемены, отметил Володин. Он пожелал россиянам здоровья, радости и крепости духовных сил.