В Архангельской области выявлен очаг заражения коронавирусом COVID-19.

В Архангельской области выявлен очаг заражения коронавирусом COVID-19. Как стало известно в субботу на заседании чрезвычайного заседания штаба, у сотрудницы Архангельской государственной клинической психиатрической больницы выявлен новый тип вируса. Её список контактов очень широк: пациенты и коллеги."Предварительно подтверждено уже более 50 случаев заболевания, еще порядка 100 тестов в работе. Мы понимаем, что, скорее всего, уже к завтрашнему дню число заболевших еще вырастет", — заявил руководитель регионального Роспотребнадзора Роман Бузинов.Власти объявили в медучреждении карантин, пишет РИА Новости. Проводится эпидемиологическое расследование.В качестве экстренной меры по предотвращению распространения заболевания власти приняли решение одно из зданий больницы перепрофилировать под инфекционное отделение и обсерватор. Часть контактов заболевшего медика отправлены на самоизоляцию.На совещании врио губернатора Александр Цыбульский отметил, что индекс карантина в регионе недопустимо низкий: в Архангельске – 3,5, в Северодвинске – 3,7, в Котласе – 2,9."Это означает, что очень много людей вышли на улицы без уважительной причины", — заявил Цыбульский.Власти рассматривают варианты усиления мер контроля над карантином: ограничение пребывания людей в местах общего пользования, радикального сокращения плановой медицинской помощи, мобилизации дополнительных медбригад с участием студентов и ординаторов, ужесточения режима работы предприятий.