Глава сербского Минобороны Александр Вулин поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за помощь, которую российские военные оказывают Сербии в борьбе с коронавирусом.

Глава сербского Минобороны Александр Вулин поблагодарил министра обороны России Сергея Шойгу за помощь, которую российские военные оказывают Сербии в борьбе с коронавирусом."Своими решениями и поступками Вы в очередной раз подтвердили, что являетесь искренним другом и союзником министерства обороны и войск Сербии", — цитирует слова Вулина РИА Новости.Он с удовлетворением отметил, что Сербия может рассчитывать на помощь РФ всегда, в том числе в сложных и непредсказуемых ситуациях.Со своей стороны, российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко сообщил, что 62 лучших российских специалиста работают на 97 самых важных медицинских объектах в восьми городах Сербии, в том числе в столице страны. Группы по дезинфекции из РФ обработали более 600 тысяч квадратных метров территории, а также внутренних помещений. Со дня приезда в республику интенсивно работают также российские военные врачи.Самое главное состоит в том, что помощь, которую Россия направила Сербии, подошла вовремя и имела конкретную цель, подчеркнул Боцан-Харченко. "Мы хотим, чтобы сербский народ быстрее и лучшим образом вышел из этой беды", — приводит слова дипломата "Интерфакс".Группа российских военных медиков работает в Сербии с начала апреля. По данным ресурс Worldometers.info, к настоящему моменту в республике зафиксировано 5994 случая заражения коронавирусом, 637 человек выздоровели, 117 умерли.