Православные христиане сегодня отмечают главный праздник года - Пасху. Богослужения состоялись во всех храмах России. Впервые они прошли без прихожан из-за пандемии. В Храме Христа Спасителя службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Православные христиане сегодня отмечают главный праздник года — Пасху. Богослужения состоялись во всех храмах России. Впервые они прошли без прихожан из-за пандемии. В Храме Христа Спасителя службу возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Храм Христа Спасителя озарил яркий свет, когда Благодатный огонь передали Патриарху представители Фонда Андрея Первозванного. Лампаду с частицей благого света, как его называют греки, в столицу доставили спецбортом из Израиля. Спешили — и успели к началу службы.Под звуки Благовеста начался необычный крестный ход. В этот раз священнослужители не покидали храма. Облаченные в белые одежды, они вместе с предстоятелем Русской Православной Церкви шли по галереям собора. И под сводами прозвучали главные слова этого праздника – "Христос Воскрес!"И хоть на службе не было прихожан, предстоятеля Русской Православной Церкви слышали верующие по всей стране, те, кто принял его неоднократные призывы остаться дома ради безопасности собственной и своих близких."Мы вместе одна большая семья православных верующих людей, которые объединены единой верой, и которые будут и сегодня, во время пасхального богослужения, исповедовать эту веру и обращаться к Господу и Спасителю с просьбой оградить их от страшной болезни и отечество наше", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.Это богослужение показывали ведущие телеканалы, сотни монастырей и церквей организовали свои трансляции в интернете. Так, верующие Благовещенска, несмотря на вынужденные ограничения, не пропустили службу в городском кафедральном соборе.К трансляциям подключились крупнейшие российские сайты. На площадке международного проекта Минкульта "Русские сезоны" можно было посмотреть службу, которую возглавил митрополит Волоколамский Иларион в храме иконы Богоматери "Всех скорбящих Радость".Увидеть и таким образом принять участие в богослужениях смогли тысячи православных, объединенных, несмотря на расстояние, общей радостью великого христианского праздника, в честь которого уже после окончания служб зажигали в окнах свечи, поздравляя друг друга с такой необычной, но все равно Светлой Пасхой.