Успешная бизнесвуман и рэперша Айза Анохина очень болезненно реагирует на критику в свой адрес. Так, недавно из-за нападок фанатов девушка разрыдалась прямо в эфире на своей страничке в Инстаграм. Теперь самолюбие артистки задела популярный блоггер Настя Ивлеева.

Успешная бизнесвуман и рэперша Айза Анохина очень болезненно реагирует на критику в свой адрес. Так, недавно из-за нападок фанатов девушка разрыдалась прямо в эфире на своей страничке в Инстаграм. Теперь самолюбие артистки задела популярный блоггер Настя Ивлеева.В одном из выпусков программы Насти Ивлеевой AgentShow блоггерша позволила себе неоднозначно рассмеяться при обсуждении музыкального творчества Айзы. В гости к знаменитой телеведущей пришла еще одна популярная российская блоггерша и рэперша – Инстасамка.В ходе телепередачи Ивлеева задала гостье вопрос об ее отношении к рэпу Айзы, после чего невольно рассмеялась, что можно расценить как намек, что сама Настя не особо жалует творчество экс-супруги Гуфа.Анохина не могла пройти мимо и отреагировала на упоминание о своей персоне. "Мне очень не понравился смех Насти. Вообще, прикольно наблюдать, как слава на глазах портит людей. Не все выдерживают испытание популярностью", – написала обиженная рэп-исполнительница в своих сториз на страничке в Инстаграм.17 Апр 2020 в 3:47 PDTАнохину неприятно удивил выпад Ивлеевой, бизнесвумен не ожидала, что популярная блоггерша относится к ней с неуважением. Учитывая, что Ивлеева за словом в карман не лезет, ждем от нее ответочку.