Свыше 10 тыс. семей за год воспользовались возможностью распорядиться материнским капиталом через ВТБ. Подав заявление на погашение части ипотеки с помощью материнского капитала в офисах ..

Свыше 10 тыс. семей за год воспользовались возможностью распорядиться материнским капиталом через ВТБ. Подав заявление на погашение части ипотеки с помощью материнского капитала в офисах ВТБ, клиенты направили на эти цели почти 5 млрд рублей выплат.С 15 апреля 2020 года ВТБ и Пенсионный фонд РФ организовали электронный обмен документами для ускоренного перечисления материнского капитала в счет погашения ипотеки. Чтобы оформить распоряжение материнскими выплатами, клиенту ВТБ сейчас достаточно подать в банк соответствующее заявление, которое в электронном виде направляется в ПФР вместе с другими необходимыми документами. Это позволило избавить клиентов от необходимости самостоятельно собирать документы и посещать офис ПФР, а также в несколько раз сократить сроки перечисления материнского капитала в счет ипотеки.За год возможностью подать заявление на перечисление маткапитала в одно посещение воспользовалось свыше 10 тыс. клиентов ВТБ. Общая сумма материнских выплат, перечисленная на погашение ипотеки в банке, превысила 4,7 млрд рублей.«Банк вместе с государством последовательно идет по пути упрощения и ускорения процедуры оформления материнского капитала. За последний год мы вместе с ПФР предприняли ряд шагов в развитии системы электронного документооборота, которые позволили нашим клиентам перечислять материнскую выплату в счет ипотеки в режиме «одного окна» и таким образом экономить время и средства на выплату процентов по ипотеке. Такой формат пользуется популярностью у клиентов, и следующим шагом в развитии сервиса станет подача заявления на распоряжение маткапиталом ВТБ Онлайн», - комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.