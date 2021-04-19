Навели порядок на Князь-Владимирском кладбище. Активисты «Единой России», молодогвардейцы, а также «Волонтёры Победы» приняли участие в общероссийском партийном субботнике. Захоронения

Навели порядок на Князь-Владимирском кладбище. Активисты «Единой России», молодогвардейцы, а также «Волонтёры Победы» приняли участие в общероссийском партийном субботнике. Захоронения участников Великой Отечественной во Владимире освобождали от опавшей листвы, веток и мусора. Дмитрий Семенов, заместитель секретаря Владимирского регионального отделения партии «Единая Россия» Мы с нашим молодёжным крылом, с ребятами, поможем нашим городским службам убрать Князь-Владимирское