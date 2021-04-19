Во Владимире завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов специальности «Сестринское дело».

Во Владимире завершился региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства среди студентов специальности «Сестринское дело». Он прошёл на базе Владимирского базового медицинского колледжа. В мероприятии приняли участие ребята Владимира, Коврова, Мурома и Александрова.Конкурсанты переводили профессиональные тексты с иностранных языков, выполняли задание по организации работы коллектива, базовую сердечно-лёгочную реанимацию, перевязку при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки, проводили внутривенное введение лекарств и другие медицинские манипуляции.В результате первое место заняла студентка Владимирского базового медицинского колледжа Анна Вохмина, на втором расположилась учащаяся Муромского медколледжа Ольга Бровкина, третье место у Елены Тайшихиной из Александровского медицинского колледжа.Теперь Анна Вохмина представит Владимирскую область на федеральном уровне.