Создатели мультсериала требуют компенсацию за нарушение авторских прав.

АО «Аэроплан» направило в Муромский городской суд местному аниматору, которая в рекламе своих услуг использовала изображения «Фиксиков».Как пишет пресс-служба Фемиды, создатели мультсериала требуют компенсацию за нарушение авторских прав.В 2020 году муромлянка разместила на интернет-сайте рекламу услуг аниматоров, которая сопровождалась иллюстрациями из знаменитого мульфильма. Теперь правообладатели намерены отсудить у нее деньги за незаконное использование рисунков.