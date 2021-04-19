Итоги деятельности подвели сегодня в Доме Дружбы.

Ровно 10 лет на страже детства. Этой весной юбилей своей работы отмечает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе. 8 тысяч обращений - и за каждым конкретная судьба. Итоги деятельности подвели сегодня в Доме Дружбы. Каким было это десятилетие?Детство должно быть счастливым. «Временем радости и мира». Краеугольный камень Конвенции о правах ребёнка. И руководство к действию для всех «защитников» детства. Региональный закон «Об уполномоченном по правам ребёнка», принятый Законодательным Собранием, признан одним из лучших в России.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области: «Очень важно услышать мнение детей, и в Конвенции о правах ребёнка прописаны эти вещи и в других нормативных документах. Мы должны слышать мнение детей. Что важно в их возрасте, в их взрослении».За 10 лет аппарат Уполномоченного по правам ребёнка рассмотрел свыше 8 тысяч обращений. И за каждым - реальные судьбы. 504 обращения поступили и от самих детей.В регионе закрыт «бэби-бокс», введён запрет на пребывание детей, изъятых из семьи, более суток в лечебном учреждении без медпоказаний. В роддомах действуют службы по профилактике отказов от новорождённых. Ребёнку нужна семья. Это Геннадий Прохорычев, который вместе с братом-близнецом рос в детских домах, знает как никто другой. О нём так и говорят: «Уполномочен детством». Это ЕГО проблематика. Сейчас Геннадий Леонардович - многодетный отец. Воспитывает четверых детей. Омбудсмен убеждён: каждой семье необходимо дать шанс. А если её нет - помочь ребёнку обрести любящих родителей. 48 детей с помощью грамотной кампании в соцсетях нашли приёмные семьи. Паша… Его в Вязниковском районе у обочины дороги нашёл грибник. Карина и её братья-близнецы - Игорь и Эльнар. Кровные отец и мать детей лишены родительских прав. Володя Российский. Теперь Говедарица. Его в День России подкинули в подъезд в Суздальском районе. Этих и других ребят ДОМОЙ провожали вместе. Архивные и очень эмоциональные кадры.Ирина Минина, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Владимирской области: «Вовка, Вовочка, Володенька. Я приготовила для него маленький сувенирчик. Ангела-хранителя. Мне бы очень хотелось, чтобы Вовик - спасённый ребёнок, спасённый благодаря усилиям правоохранительных органов, медиков и семьи был счастливым. Хочется пожелать ему всего самого доброго».Полина Говедарица, приёмная мама Володи: «Мы увидели его фотографию в фейсбуке, в профиле у Геннадия Леонардовича Прохорычева, и просто сразу поняли, что это наш малыш. Даже не могу объяснить. Мы очень долго готовились в нашей семье, чтобы принять малыша. Но мы поняли, что этот ребёнок действительно наш».А вот история Жасмин получила всероссийский резонанс. О её диагнозе (у малышки- ВИЧ-инфекция) омбудсмен рассказал открыто. Написав пост о поиске родителей. Приёмная мама откликнулась на следующий день. История Жасмин в определённом смысле «сломала преграды» и «навела мосты».Важнейшим направлением стало обеспечение детской безопасности. Коллегиально подготовлена инициатива о внесении изменений в госстандарты - детские замки на окнах обязательны! Дети и подростки региона стали инициаторами создания реестра заброшенных зданий и сооружений. На новый уровень вышла и психологическая помощь детям. Она стала ещё более профессиональной, системной.Геннадий Прохорычев, уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области: «Это «зелёная комната» для работы с детьми, которые оказались в очень сложной, трудной ситуации, и в том числе и в тех условиях, когда совершенно преступление против несовершеннолетних. Огромное спасибо надо сказать Ирине Александровне Мининой. Мы совместный проект реализовывали с Законодательным Собранием и со Следственным Комитетом. Он состоялся и достаточно успешно».Человек, который всегда спешит на помощь. Известный общественник Александр Гезалов. Выпускник суздальского детского дома. Создатель наставнического Центра с ёмким девизом: «Запускаем жить!». С аппаратом детского омбудсмена общественника связывает давняя дружба. В 33 регионе центр Гезалова шефствует над несколькими учреждениями. Активно помогая женским колониям в Головино и Ликино, дому ребёнка Головинской колонии, подросткам в Кольчугинском СИЗО. Член Общественного Совета при УФСИН Александр Гезалов уверен: необходимо менять сознание заключенных женщин с криминального на созидательное. «Умная» помощь - это всегда возможность изменить чью-то жизнь.Александр Гезалов, общественный деятель, руководитель Наставнического центра: «Совместно с уполномоченным по правам ребёнка во Владимирской области мы хотим сделать такой маршрут социализации, адаптации детей уже на выходе. Это очень сложная тема. Потому что нужно устроиться на работу, помочь с садиком».«Школа безопасности» - проект, реализуемый организацией «Лиза Алерт», «33 регион - территория безопасного детства», конкурс ученического самоуправления. Все эти проекты «пришли» в школы области в том числе благодаря самим детям. При уполномоченном по правам ребёнка создан и активно работает Детский Общественный Совет. Активно проявил себя и дискуссионный клуб #Дети33. Ребята вместе ищут выход из конфликта отцов и детей, рассуждают о пути к успеху и доказывают: современная молодежь деятельна и НЕравнодушна.История, которая потрясла каждого. Самый масштабный поиск за всю историю отряда «Лиза Алерт» во Владимирской области. Семилетний Савелий пропал 28 сентября в деревне Горки Камешковского района по дороге из школы. Первоклассник вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Поиск Савелия не прекращался ни на минуту. И вёлся 52 дня.Светлана, мама Савелия: «Поддержка чувствуется, колоссальная причём. Помогают многие люди».Найден, жив! Эти главные слова прозвучали в конце ноября 2020-ого. Всё это время похищенный ребёнок находился в заточении в одном из домов деревни Макариха.Ирина Салтыковская, куратор добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» (Владимирская область): «Никто не смог остаться в стороне. Пропажа маленького Савелия стала общей бедой не только для нашего региона, для всей страны. И его нахождение- наша общая радость».Уроки из этой истории уже вынесены. Во Владимирской области ужесточен контроль за сопровождением детей в школу. Сам Савелий стал родным для очень многих людей. Настоящим символом надежды, которая жива всегда. Ради Детства. Во имя Детства. Ориентир для нас, взрослых. Тех, кто в ОТВЕТЕ.Мария Платанюк, Андрей Синягин«Вести-Владимир»