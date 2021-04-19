В исполнении Мацуева прозвучали Времена года Чайковского - учителя Сергея Ивановича Танеева.

Четвертый Танеевский фестиваль завершился в Центре классической музыки. Закрывать его должен был канадский пианист Марк Андре Амлен, но заболел буквально в последнюю минуту. О том, как близкий друг губернаторского симфонического оркестра пианист-виртуоз Денис Мацуев спас финальный концерт и какие еще музыкальные подарки получила публика - в нашем репортаже.В исполнении Дениса Мацуева звучит второй концерт Рахманинова с оркестром - один из сложнейших в творчестве композитора. И это - коронный концерт самого Мацуева. В сопровождении губернаторского симфонического оркестра Денис играл Рахманинова не раз. Но этот - впервые. По его словам, приезд был неожиданным. Но настоящие виртуозы всегда готовы к импровизации.Денис Мацуев, народный артист России: «Марк Амлен заболел. И мне позвонил Артем, я сегодня должен был быть в другом месте. Давно я не играл на заменах, как говорят. Но ради такого случая я готов был приехать. Это мои друзья. Это мои дорогие любимые владимирцы».Сейчас почти весь мир закрыт на музыкальный локдаун. А в России кипит культурная жизнь. И Танеевский фестиваль - тому подтверждение.Сергей Танеев - имя святое для любого русского музыканта, музыковеда и певца, уверен директор Центра классической музыки Артем Маркин. Оно соединяет музыкальные поколения.Артем Маркин, директор Центра классической музыки: «Связующее звено между Чайковским и 20 веком. Это мировой русский учитель. Потрясающий композитор, ученый и музыковед».Квартетная, фортепианная, симфоническая и хоровая музыка. 7 концертов и несколько мастер-классов вместил в себя 4-ый Танеевский фестиваль.Алиса Бирюкова, директор департамента культуры Владимирской области: «Владимир может и должен гордиться, как гордится им весь музыкальный мир. В свое время, когда фестиваль начинался, он начинался как народное движение со сбором подписей, с обращениями».Прозвучали и "Времена года" Чайковского - учителя Сергея Ивановича. В то время как Сергей Рахманинов - один из его лучших учеников . В этом есть закольцованность его творчества. Ну а уже через два года состоится юбилейный пятый Танеевский фестивальАнастасия Сахарова, Илья Хлудов«Вести-Владимир»