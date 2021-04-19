Заседание состоится 19 апреля в 11.00.

Буквально в эти минуты депутаты Заксобрания Владимирской области собрались, чтобы распределить порядка 2 млрд федеральных рублей, поступивших в регион. Как сообщает пресс-служба ЗС, большая часть средств будет направлена на дороги и ЖКХ.На реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» региону выделяется в 2021 году 846 млн рублей, в 2022 году – 400 млн, а в 2023 – 280 млн. Деньги пойдут в том числе и на строительство Рпенского проезда. Гороховецкий, Петушинский и Камешковский районы за три года получат около 200 млн рублей на проектирование, строительство и реконструкцию автодорог.Также народные избранники предложили перераспределить средства из регионального дорожного фонда в города и районы области. В 2021 году 300 млн рублей должны быть направлены на ремонт дорог.В 2022-2023 году 260 млн рублей выделят на капитальный в Коврове, находящегося в аварийном состоянии.«Общий объём поддержки местных бюджетов на дорожные работы в 2021 году составит 1,6 млрд рублей», - уточнили в Заксобрании.Добавим, что часть денег отдадут на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры. Ожидается реконструкция системы обеззараживания подземных вод в Киржаче и водопроводных сетей в Петушках.