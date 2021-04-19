Корпоративный анекдот.
Вызывает председатель совета директоров своего зама:
- Скажи, если я сплю со своей женой в рабочее время - это работа или развлечение? Ответ в течении часа.
Зам вызывает к себе руководителей департаментов:
- Так, если наш Босс спит со своей старухой в рабочее время - это работа или отдых? Ответ через 45 минут.
Руководителей департаментов вызывают своих замов:
- Так, если наш самый большой Босс трахает свою старую ведьму в рабочее время - это работа или развлечение? Ответ через 30 минут!
Замы вызывают начальников отделов:
- Срочно. Если наш самый главный Босс ебёт свою старую п%%%у в рабочее время - это работа или развлечение? Ответ через 20 минут.
Начальник отдела заходит к менеджеру, менеджер весь в запарке и спешк
еще анекдот!