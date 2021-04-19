Этой весной юбилей своей работы отмечает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе. О результатах работы - детский Омбудсмен Геннадий Прохорычев.

Этой весной юбилей своей работы отмечает аппарат Уполномоченного по правам ребёнка в нашем регионе. 8 тысяч обращений- и за каждым конкретная судьба. О результатах работы "Вестям" рассказал детский Омбудсмен Геннадий Прохорычев.