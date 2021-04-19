Доход Игоря Игошина оказался ниже, чем у Григория Аникеева в 500 раз.

Депутаты Госдумы от Владимирской области за минувший год заработали 2,74 млрд рублей. Об этом свидетельствуют опубликованные парламентариями декларации.Список вновь возглавил Григорий Аникеев, который отчитался о 2,73 млрд дохода, что на 16,17% больше, чем до пандемии.Его коллега Игорь Игошин в коронавирусном году получил 5,4 млн рублей. В сравнении с 2019 годом его доходы выросли на 13,4%.Ранее мы сообщали о том, что 38 депутатов ЗС Владимирской области 247 млн рублей дохода, а - 138 млн.