Двенадцать футбольных топ-клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Об этом сообщает AFP.

Участниками Суперлиги стали английские клубы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Ливерпуль, Челси и Арсенал, испанские Барселона, Атлетико и Реал, итальянские Милан, Интер и Ювентус.Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) выступила против создания данной лиги, так как команды, которые будут участвовать в этом турнире, не смогут выступить на международных соревнованиях, проходящих под эгидой организации.В организации подчеркнули, что любой клуб или игрок, который примет участие в этом турнире, не будет допущен к соревнованиям, организованными ФИФА или конфедерациями.