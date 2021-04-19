Разработчики вакцины против коронавируса Спутник V поделились результатами нового исследования. Специалисты выяснили эффективность препарата, которым привились миллионы людей.
Разработчики вакцины против коронавируса "Спутник V" поделились результатами нового исследования. Специалисты выяснили эффективность препарата, которым привились миллионы людей.
Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявили о том, что препарат "Спутник V" эффективен на 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных граждан. Таким образом, он является самой эффективной вакциной от коронавируса в мире.
Проводя исследование, специалисты учитывали показатели за период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021-го. Так, начиная с 35-го дня вакцинации заболеваемость составила всего 0,027%, а среди
среди невакцинированного взрослого населения – 1,1%. Разработчики препарата отметили, что данные и расчеты его эффективности укажут в рецензируемом медицинском журнале в мае этого года.
Стоит отметить, что "Спутник V" зарегистрирован в 60 странах, общее население которых составляет три миллиарда человек. Эта вакцина от коронавируса занимает второе место в мире по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.
Говоря о преимуществах "Спутника V", разработчики подчеркивают, что препарат создан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, вызывающих обычную простуду. Также специалисты отмечают, что в вакцине используются два разных вектора для двух уколов в процессе вакцинации. Это формирует стойкий иммунитет.