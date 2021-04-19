По итогам 2020-го года рейтинг регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию возглавила Москва.

По итогам 2020-го года рейтинг регионов-лидеров по социально-экономическому и экономическому развитию возглавила Москва.Оценивались регионы по девяти критериям, в том числе - по уровню среднемесячной заработной платы и стоимости потребительской корзины, а также индексу промышленного производства и соотношению задолженности перед федеральным центром с доходами регионального бюджета, сообщает .Эксперты Фонда обращают внимание, что на верхних строчках оказалось большинство «добывающих регионов» (кроме Магаданской области). Такие же субъекты как Ленинградская, Московская, Иркутская, Калужская области являются лидерами в первую очередь за счет стабильности всех принимаемых в расчет показателей.Во второй десятке оказались Красноярский край, Чукотка, Мурманская, Владимирская, Тульская, Челябинская, Воронежская области, Камчатский и Хабаровский края, а также Свердловская область.Замыкают рейтинг регионов-лидеров Белгородская область, Башкирия, Татарстан, Сахалинская и Рязанская области.Фото