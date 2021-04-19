Технические средства реабилитации по месту проживания.

Технические средства реабилитации по месту проживания.Граждане с инвалидностью смогут получать технические средства реабилитации не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Новые правила особенно актуальны для граждан, которые переехали в другой регион, учатся, работают или проходят длительное лечение вдали от дома. Теперь для получения средств реабилитации можно обратиться в ближайшее отделение . Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, которые нуждаются в услугах сурдоперевода.Фото Телеграм-канала ФСС_info.