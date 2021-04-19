Киевский политолог Петр Олещук рассказал, почему НАТО не торопится принять Украину.

Киевский политолог Петр Олещук рассказал, почему НАТО не торопится принять Украину.Эксперт рассказал, что в 2018 году Североатлантический альянс отказался представить Украине план действий по членству (ПДЧ). Он отметил, что с тех пор в отношениях со страной организация руководствовалась формулой: "проводите реформы, а дальше посмотрим".Олещук подчеркнул, западные лидеры выбрали очень удобный механизм. Разговоры о реформах на Украине позволяют им не брать на себя какие-либо обязательства. По словам политолога, такая позиция позволяет НАТО скрыть, что на его решение влияет третья сторона – Россия.Киевский эксперт добавил, что официальное признание сильно бы ударило по репутации Альянса. Вместе с этим он заявил, что решение о вхождении Украины в состав организации в конце концов будет принято. "Это принципиальный вопрос принадлежности к определенной цивилизации", – заключил Олещук.Ранее президент Украины Владимир Зеленский . Глава страны сообщил, что присоединение к НАТО положит конец боевым действиям в Донбассе. Также политик призвал Запад усилить давление на Россию.На днях источник в Евросоюзе оценил шансы вхождения Украины в сообщество. Он отметил, что страна имеет возможность присоединиться к ЕС, но сегодня