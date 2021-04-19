На соревнования прибыли 186 участников в составе 23 команд, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки...

Мероприятие проходило в рамках Спартакиады ГУ МВД России по г. Москве. На протяжении 3 дней команды аппарата московского Главка полиции боролись за первенство.На соревнования прибыли 186 участников в составе 23 команд, которые продемонстрировали высокий уровень подготовки. Но до финальных игр удалось дойти только 4 командам: Экспертно-криминалистического центра, Управления по работе с личным составом, 4 Управления МВД России и Центра противодействия экстремизму.Игра за 3 место состоялась между командами ЭКЦ и УРЛС. В итоге прорваться на бронзовое место удалось команде УРЛС. Самым напряженным стал финал. На площадку вышли команды 4 Управления МВД России и ЦПЭ. В результате более слаженной и техничной игры команда 4 Управления МВД России обыграла сотрудников ЦПЭ, отправив их на 2 место.На торжественной церемонии закрытия чемпионата начальник Управления по работе с личным составом полковник внутренней службы Руслан Ермаков поздравил финалистов и вручил им грамоты, медали и ценные подарки.«Я поздравляю всех спортсменов, которые заняли сегодня высокие призовые места, показали свои умения. Все команды достойно выступали в упорной и сложной борьбе, показали себя с лучшей стороны, и я надеюсь, что получили необходимый заряд энергии», - отметил Руслан Ермаков.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве