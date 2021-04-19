В первый день мая изменится размер и график получения пенсий в России.

В первый день мая изменится размер и график получения пенсий в России.Предстоит ряд изменений, касающихся почти всех пенсионеров. Из-за майских выходных график получения соцвыплат будет другим. Тем, кому положена пенсия в России в первых числах месяца, начислят ее раньше — до 30 апреля. Тем, кто получает ее с 8-го по 10-е число, деньги будут переведены с 4 по 7 мая.Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат единовременную федеральную выплату ко Дню Победы. В этом году она будет составлять десять тысяч рублей.Есть и региональные доплаты. Они составляют от двух до 25 тысяч рублей. Эти деньги положены ветеранам, блокадникам и труженикам тыла, сообщаетТакже с первого дня мая пересчитают доплаты к пенсиям в России членам летныхэкипажей воздушных судов гражданской авиации. Помимо этого пересчитают доплатугражданам, которые трудились в отдельных категориях угольной промышленности.Как писали "Дни.ру", на сегодняшний день средний размерравен 10 183 рублям. Напомним, в августе прошлого года были выявлены нарушения в начислении выплат пожилым гражданам. Их занижали по разным причинам. Выяснилось, что большая часть проблем была связана с ошибками в системе персонифицированного учета.