В руки неизвестных попала база данных интернет-пользователей, которые зарегистрировались на акцию в поддержку Алексея Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов прокомментировал случившееся.

В руки неизвестных попала база данных интернет-пользователей, которые зарегистрировались на акцию в поддержку Алексея Навального. Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК)* Иван Жданов прокомментировал случившееся.Недавно соратники оппозиционера Алексея Навального анонсировали весеннюю акцию протеста и призвали регистрироваться на сайте тех, кто хочет принять участие в этом мероприятии. Однако база данных с электронными адресами интернет-пользователей попала в чужие руки.Позже директор ФБК* Иван Жданов заявил, что в базе содержатся только электронные адреса пользователей, никаких уточняющих данных в ней нет. Вместе с тем "Дождь" сообщает, что зарегистрировавшимся на митинг людям пришло письмо от неизвестных, в котором говорится: Жданов лжет.В подтверждение этих слов в письме указали личные данные пользователей: дата рождения, фамилия, имя, отчество и адрес регистрации. Те, кто получил доступ к базе, также написали:"Через несколько дней подобное письмо получит твой работодатель".Единомышленник Алексея Навального Леонид Волков попытался объяснить утечку личных данных. По его словам, это произошло по вине бывшего сотрудника ФБК*, который смог скачать почтовые логи сервера. Мол, после увольнения работника не учли такую возможность. Волков принес извинения, но не стал называть имя и должность сотрудника.* признан в России иностранным агентом