Ребёнку с редким заболеванием требуется лекарство, которое его семье не по карману. Родители просят помочь им спасти сына.

Ребёнку с редким заболеванием требуется лекарство, которое его семье не по карману. Родители просят помочь им спасти сына."Мы — обычная семья из Москвы. Кирилл — это наш второй ребенок, первому сыну — Егору — четыре года. Я один обеспечиваю нашу семью. Кириллу сейчас пять месяцев. Он родился здоровым мальчиком, отклонений не было. В первый месяц жизни все было хорошо. Но на приеме в два месяца нам поставили диагноз «синдром вялого ребенка». Назначили массаж и, по настоянию невролога, попросили сдать генетический анализ.1 января 2021 года сын начал кашлять, его забрали на скорой в больницу Святого Владимира с диагнозом «пневмония». Там его лечили до 21 января. За это время пришел результат генетического анализа, который показал, что у Кирилла с спинальная мышечная атрофия (СМА).С того времени наша жизнь разделилась на «до» и «после». Мы начали бороться за своего сына. В четыре месяца он получил свой первый укол Спинразы — лекарство, которое необходимо ребенку всю жизнь. Сейчас мы ведем сбор средств на препарат Золгенсма, который стоит 2,1 млн долларов, но это один укол навсегда. Почти за три месяца нам удалось собрать больше 18 млн рублей. Наша семья надеется на вашу помощь и поддержку", – рассказал журналистам отец ребёнка Дмитрий Петров.КАК ПОМОЧЬБлаготворительный фонд "География Добра"ИНН 4401165180Р/с 40703810129000000118Отделение № 8640 Сбербанка России, г. КостромаБИК 043469623В назначении платежа указать: Кирилл ПетровСМС на номер 7522 со словом Кирилл 300 (300 — любая сумма)Карта Сбербанка: 2202 2007 4730 7500 (Марина Владимировна Петрова)