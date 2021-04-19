Муромский городской суд поступило исковое заявление жительницы к ООО «Витязь» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.

Муромский городской суд поступило исковое заявление жительницы к ООО «Витязь» о возмещении ущерба и компенсации морального вреда.5 марта 2021 года, женщина поскользнулась, выходя из ТЦ. Приехавшая на вызов «Скорая» диагностировала закрытый перелом шейки бедра со смещением отломков. Почти месяц истец находилась на лечении. Муромлянка считает, что обслуживающая организация не обеспечила надлежащее состояние территории около «Витязя», в связи с чем просит взыскать с ТЦ компенсацию морального вреда и расходы на лечение, сообщаетДело назначено к судебному разбирательству.Фото