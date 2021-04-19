Министерство внутренних дел (МВД) напомнило россиянам об ответственности за участие в несогласованных акциях. Также гражданам не следует забывать о пандемии коронавируса.

Министерство внутренних дел (МВД) напомнило россиянам об ответственности за участие в несогласованных акциях. Также гражданам не следует забывать о пандемии коронавируса.Гражданам следует воздержаться от участия в несогласованных акциях и посещения мест, где проводятся такие мероприятия. С такой рекомендацией выступили в МВД России в понедельник, 19 апреля.В ведомстве отметили, что на несогласованных мероприятиях возможны провокации со стороны "деструктивно настроенных лиц", которые направлены на нарушение общественного порядка. "Предостерегите от участия в несанкционированных акциях своих родных и близких, в особенности несовершеннолетних", – говорится в сообщении пресс-службы МВД.Также в министерстве напомнили о риске заражения коронавирусом. В регионах страны продолжают действовать введенные из-за пандемии ограничения. Также следует помнить, что проводить публичные мероприятия рядом со зданиями органов власти и экстренных оперативных служб запрещено законом, добавили в ведомстве.Напомним, в январе 2021 года после несогласованных митингов было возбуждено множество административных и уголовных дел о нарушении санитарных правил, нападениях на силовиков и по другим статьям.Ранее "Дни.ру" . Были обнародованы даты рождения, имена, фамилии и адреса регистрации.