Более 20 тысяч жителей, свыше 100 единиц грузового транспорта. В субботу, 17 апреля, во Владимире прошел весенний общегородской субботник. Уборка проводилась и на мемориальном

Более 20 тысяч жителей, свыше 100 единиц грузового транспорта. В субботу, 17 апреля, во Владимире прошел весенний общегородской субботник. Уборка проводилась и на мемориальном Князь-Владимирском кладбище. Учащиеся и преподаватели школ, курсанты ВЮИ, волонтеры и сотрудники управления городских коммунальных предприятий города – всего здесь трудилось около 100 человек. Александр Лазарев, сотрудник МКУ «Благоустройство» Убирали, соответственно, все