Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило слишком поздно. В 11:30 19 апреля в селе Семеновское-Советское Суздальского района сгорел дачный дом. По прибытии подразделений здание горело

Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило слишком поздно. В 11:30 19 апреля в селе Семеновское-Советское Суздальского района сгорел дачный дом. По прибытии подразделений здание горело по всей площади. Огнеборцы ликвидировали пожар на 50 квадратных метрах. На пепелище спасатели обнаружили погибшую женщину. Тушили дом 6 человек и 2 спецмашины. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара.