В селе Суворотское в минувшую субботу сгорело 4 дома на 308 квадратных метрах. Звонок в пожарную охрану поступил слишком поздно – огонь успел охватить здания. Сильный ветер помог пламени

В селе Суворотское в минувшую субботу сгорело 4 дома на 308 квадратных метрах. Звонок в пожарную охрану поступил слишком поздно – огонь успел охватить здания. Сильный ветер помог пламени распространиться на два жилых и два дачных дома. На пожаре пострадал 17-летний парень, его госпитализировали с ожогами. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС области.