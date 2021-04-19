По информации на 17 апреля, иммунизацию от коронавируса прошли более 71 тысячи жителей региона.

В Яндекс.Картах появились пункты вакцинации, расположенные во Владимирской области.В Белом доме считают, что это поможет гражданам найти адрес, контакты и построить маршрут до ближайшего места, где можно привиться. Для удобства введена функция поиска по ключевым словам: «вакцинация» или «где сделать прививку».Всего на федеральной карте отмечено более 4500 мест. В 33-ем регионе развёрнут 51 стационарный пункт вакцинации.По информации на 17 апреля, иммунизацию от коронавируса прошли более 71 тысячи жителей Владимирской области, из них более 49 тысяч получили второй компонент вакцины «Спутник V».