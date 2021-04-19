В ГосДуму внесён законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это касается, в том числе, большого числа жителей нашего региона. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР Надо всем

В ГосДуму внесён законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам. Это касается, в том числе, большого числа жителей нашего региона. Владимир Жириновский, лидер ЛДПР Надо всем индексировать пенсию. Этого мы будем добиваться. Потом мы хотим хотя бы понизить пенсионный возраст для тех пенсионеров, которые прошли, ветераны боевых действий. Им восстановить: мужчины 60, женщины – 55. Фракция