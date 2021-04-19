Досрочное заседание. В Белом Доме сегодня собрались депутаты ЗС. Необходимость экстренного сбора вызвана тем, что Москва выделила региону деньги из федерального бюджета. И их срочно нужно

Досрочное заседание. В Белом Доме сегодня собрались депутаты ЗС. Необходимость экстренного сбора вызвана тем, что Москва выделила региону деньги из федерального бюджета. И их срочно нужно направить на первоочередные нужды. В первую очередь – на дороги и расселение аварийного жилого фонда. Важно, что дорогостоящее строительство Рпенского проезда теперь тоже будет за счет федерального транша. А