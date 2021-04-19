Дачники обнаружили полуразложившиеся туши близ деревни Макаровка.

Дачники обнаружили полуразложившиеся туши близ деревни Макаровка.Они были выброшены в местном лесочке. На место выехали сотрудники Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных. Взятые образцы были отправлены во Владимирскую лабораторию. Анализ показал, что все животные заражены вирусом африканской чумы, сообщает Муром 24.На территории, где были обнаружены трупы животных введен карантин, место два раза подвергли дезинфекции, свиней сожгли согласно правилам. Сейчас разыскиваются владельцы выброшенных животных.Напомним, африканская чума свиней – заразная болезнь, к которой восприимчивы домашние и дикие свиньи всех возрастов. Опасность африканской чумы заключается в том, что от нее не существует лекарств и вакцин.