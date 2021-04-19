Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 000 рублей.

В начале апреля текущего года в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» обратилась местная жительница. Женщина сообщила полицейским о пропаже денег из принадлежащего ей кошелька, хранившегося в подсобном посещении магазина, где работает заявительница.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.Мужчина в содеянном признался и пояснил полицейским, что, находясь в магазине, беспрепятственно вошел в подсобное помещение из металлического ящика, предназначенного для хранения одежды и личных вещей работников, похитил деньги, после чего скрылся.Также сотрудники полиции установили причастность фигуранта к совершению аналогичной кражи в марте текущего года, где из кошелька, оставленного в складском помещении одного из городских супермаркетов, он также похитил деньги.Материальный ущерб, причиненный потерпевшим, превысил 20 000 рублей.В настоящее время следственным отделом МО МВД России «Гусь-Хрустальный» в отношении фигуранта возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).Расследование уголовных дел продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению иных имущественных преступлений.