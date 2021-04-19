Российский политолог Алексей Мартынов прокомментировал высылку дипломатов из Чехии.

Российский политолог Алексей Мартынов прокомментировал высылку дипломатов из Чехии.Отношения Праги и Москвы начали ухудшаться. Власти Чехии на днях объявили персонами нон грата 18 сотрудников российского посольства. Они должны были покинуть страну в течение 48 часов. Высылку дипломатов объяснили их связью с офицерами спецслужб ГРУ и СВР.Ответ МИДа России не заставил себя долго ждать. Представители ведомства назвали обвинения со стороны Чехии "надуманными предлогами" и сообщили о выдворении из страны 20 сотрудников посольства Чехии в Москве. Их обязали покинуть Россию "до истечения конца дня 19 апреля".На случившееся отреагировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В комментарии телеканалу "360" он отметил, что Прага сама виновата в обострении отношений. По словам эксперта, власти Чехии действуют "абсурдно и враждебно".Мартынов заявил, что никому не позволено вести себя подобным образом с такой "великой страной", как Россия. Специалист предположил, что после скандала в Москве останутся один посол и водитель дежурной машины. Он не исключил, что россиянам скоро посоветуют покинуть "недружественную" Чехию.Отметим, что Вашингтон поддержали действия Праги. США ранее ввели санкции против России за вмешательство в выборы и кибератаки. В список попали более 30 физических и юридических лиц. Кроме того, американская администрация сообщила о – десять россиян заставили покинули страну.