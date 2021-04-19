Последние новости Украны свидетельствуют о нежелании НАТО принимать страну в свой состав. Политолог объяснил причины.

Последние новости Украны свидетельствуют о нежелании НАТО принимать страну в свой состав. Политолог объяснил причины.Доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, член Экспертного совета "Офицеров России" Александр Перенджиев уверен, что Украину давно бы уже приняли в Альянс, если бы в ней была реальная заинтересованность. В случае с Черногорией это произошло очень быстро. Однако на деле такой заинтересованности нет, и последние новости Украины тому доказательство.Еще в 2017 году эта страна сделала членство в НАТО приоритетным направлением своей внешней политики, однако с тех пор никак не приблизилась к цели. Владимир Зеленский заявляет, что только членство в Альянсе может гарантировать государству мир и долгосрочную безопасность. Постепенно от просьб политик переходит к требованиям о вхождении в НАТО – Перенджиев называет это "политикой попрошайничества".В беседе с ИА Nation News политолог напомнил о статусе партнера расширенных возможностей НАТО, который Украина получила еще летом прошлого года. Страны с таким статусом, как правило, никогда в будущем не становятся участниками Альянса. Эксперт уверен, что блок продолжит использовать страну в своих целях, но защищать ее, жертвуя своими солдатами, никогда не будет. Последние новости Украины показывают, что в Киеве сосредоточены на выпрашивании у Запада членства в НАТО, однако такая политическая стратегия никому не интересна.