Встреча состоялась благодаря программе Инновации древнерусской столицы.

"Хлебопекари всей страны объединяйтесь!" Президент Российского союза пекарей, управляющий группы компаний "Delavant" Алексей Лялин обсудил современные тренды, проблемы и перспективы хлебопекарной отрасли с участниками Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей. Встреча состоялась благодаря программе "Инновации древнерусской столицы". Подробности - в репортаже Любови Истратовой.Хлебопекарная отрасль переживает непростые времена. Проблема в непрекращающемся росте цен на сырье, упаковку, транспорт, запчасти на импортное оборудование. Решение Президент отрасли видит в объединении всех пекарей страны, ведь главная задача у них одна - создание вкусного, качественного хлеба.Алексей Лялин, президент Российского союза пекарей: «В каждой своей отрасли есть специалисты и их очень интересно послушать и понять, а что можем внедрить мы у себя на Владимиркой земле, как стать лучше. Наша область выглядит очень хорошо, она имеет сильные заводы. Владимирский хлебокомбинат входит в 10-ку крупнейших заводов страны»,Уже не первый раз на Владимирский хлебокомбинат приезжают представители Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей. Это собственники малых и средних компаний, акционеры, топ-менеджеры и бизнес-тренеры, которые хотят обмениваться опытом и отлаживать взаимовыгодное взаимодействие.Темур Шакая, основатель компаний и брендов: аптеки «Горздрав», «Лошадиная сила», Horse Forse и др.: «Скорее всего будем делать какие-то совместные брендинговые продукты - "Хлебосольное подворье Григория Лепса". Сначала начнем со снеков, потом пойдем в лаваши, хлеба и т.д. Мне завод очень понравился, завод классный, современный и, главное, что все люди которые здесь находятся, они работают с душой».Евгения Шохина, президент Бизнес-школы Российского союза промышленников и предпринимателей: «Нам нравится Владимирская область. Даже тут возникла мысль, что мы сюда переедем вместе с 4 детьми моими, потому что здесь та атмосфера, которая позволяет людям быть счастливыми»,Только за последние два месяца Алексей Лялин посетил пять регионов. Итог: новые контакты, новые идеи и предложения. Все для того, чтобы потребители по-прежнему покупали ароматный и недорогой владимирский хлеб.Любовь Истратова, Андрей Синягин«Вести-Владимир»