В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше
<a href="https://33live.ru/novosti/19-04-2021-rostelekom-organizoval-vpn-dlya-187-feldshersko-akusherskix-punktov-vo-vladimirskoj-oblasti.html" target="_blank">«Ростелеком» организовал VPN для 187 фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области</a> - В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше
[url=https://33live.ru/novosti/19-04-2021-rostelekom-organizoval-vpn-dlya-187-feldshersko-akusherskix-punktov-vo-vladimirskoj-oblasti.html]«Ростелеком» организовал VPN для 187 фельдшерско-акушерских пунктов во Владимирской области[/url] - В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше