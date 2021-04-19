В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше

В 2020 году «Ростелеком» организовал защищенную сеть передачи данных (VPN1) для 187 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) во Владимирской области. Провайдер проложил свыше 250 километров ВОЛС и предоставил каналы связи в медучреждения всех 16 районов области. Создание цифровой инфраструктуры проводится в рамках национальной программы «Цифровая экономика». До конца 2021 года «Ростелеком» подключит к VPN еще более 120 ФАПов области. Созданная «Ростелекомом»