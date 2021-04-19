В России зарегистрирован первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Результат можно узнать всего через 15 минут.

В России зарегистрирован первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Результат можно узнать всего через 15 минут.Тест на иммунитет к коронавирусу "Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА" разработали компания "Рапид БИО", которая является резидентом Фонда "Сколково", и компания "Авивир". С помощью этого теста можно узнать, помогла ли прививка, когда необходимо снова вакцинироваться и нужно ли прививаться однокомпонентной версией "Спутника V" после ковида.Помимо этого, с помощью экспресс-теста от "Рапид БИО" можно оценить нынешнее состояние популяционного иммунитета, а также спрогнозировать его динамику. Чтобы провести тест, который построен на классическом методе иммунохроматографического анализа, нужна капля крови. Через 15 минут будет известен результат, который достоверен на 96%.Провести тест можно в домашних условиях. В комплекте есть все материалы, которые нужны для анализа: спиртовая салфетка, стерильный ланцет, пипетки для переноса биообразца. Этот набор скоро появится в аптеках."Мы создали максимально простой и доступный тест, который поможет принять решение о вакцинации без специальных знаний", – сказал сооснователь "Рапид Био" Семен Покацкий.По словам старшего вице-президента по инновациям "Сколково" Кирилла Каема, "Экспресс-ВАК SARS-CoV-2-ИХА" снизит нагрузку на систему здравоохранения, ведь теперь выявить антитела класса IgG к рецептор-связывающему домену поверхностного гликопротеина S SARS-CoV-2 (спайк-белок) можно гораздо быстрее.