В главной игре сезона встретились команды «Альянс» из Собинского района и «Динамо» из Петушинского.

В поселке Ставрово Собинского района прошел финал областного чемпионата по волейболу.В главной игре сезона встретились нынешний и прошлогодний обладатели кубка Владимирской области — команды «Альянс» из Собинского района и «Динамо» из Петушинского. Со счетом 3:0 победу одержали собинские волейболисты.Дмитрий Аккуратнов, капитан команды «Альянс» (Собинский район): «Задача была одна в этом чемпионате. Это занять первое место и забрать себе финальную часть. Финал четырех, чтобы был в Собинском районе, в нашем родном фоке, в котором мы ежедневно тренируемся и принимаем домашние матчи. Задача была выполнена на ура , с большим отрывом мы закончили сезон на первом месте, проиграв всего две игры».За третье место боролись суздальская «Волна» и владимирский «Универ-ВлГУ». Победа осталась за студентами.Никита Тарбеев