С 2010 года подвижной состав московских автобусных парков был полностью обновлен, на дорогах столицы появилось 600 электробусов, а благодаря выделенным полосам скорость движения автобусов выросла в 1,5-2 раза. Об итогах развития наземного пассажирского транспорта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

С 2010 года подвижной состав московских автобусных парков был полностью обновлен, на дорогах столицы появилось 600 электробусов, а благодаря выделенным полосам скорость движения автобусов выросла в 1,5-2 раза. Об итогах развития наземного пассажирского транспорта рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем .С начала 90-х самым популярным наземным транспортом были старые маршрутки, которые обслуживали самые выгодные маршрутки и занимали остановки у станций метро. Собянин напомнил, что перевозчики завышали стоимость проезда и не платили налоги, льгот на таких маршрутах не было.По его словам, городу было необходимо менять маршрутную сеть. Возрождение общественного транспорта началось с создания выделенных полос. Благодаря этому скорость движения наземного пассажирского транспорта увеличилась в 1,5-2 раза, подчеркнул мэр столицы.Градоначальник уточнил, что сегодня в Москве насчитывается 380 километров выделенных полос. Ими пользуются более 4,2 миллиона пассажиров ежедневно.За 10 лет основной перевозчик – "Мосгортранс" – обновил подвижной состав на 100%. Закуплено более девяти тысяч современных автобусов."Сегодня автобусный парк Москвы – самый молодой в Европе", – подчеркнул Собянин.Проезд стал гораздо удобнее благодаря карте "Тройка". Из автобусов убрали турникеты – пассажирам не приходится подолгу стоять на остановке и ждать очереди на посадку, написал мэр.Вместе с подвижным составом в Москве обновляют остановки. В ближайшие несколько лет в городе будут только современные остановочные павильоны с автоматами по продаже билетов, онлайн-табло, Wi-Fi, USB-разъемами.Вместе с автобусами по дорогам теперь курсирует совершенно новый для Москвы вид общественного транспорта – электробусы. Уже сейчас российская столица стала европейским лидером по числу электробусов. В ближайшие годs их количество увеличится до 820, на маршруты выйдут более вместительные электробусы-"гармошки", рассказал Собянин.Что касается коммерческих перевозчиков, то они теперь работают по единым городским стандартам. В 2015 году между ними разыграли 30% маршрутов сроком на петь лет. Перевозчики закупили около двух тысяч комфортных низкопольных автобусов.В 2021 году город проведет новые конкурсы и перезаключит контракты. Появится тактовое расписание: в зависимости от типа маршрута автобусы будут отправляться в равные промежутки времени.В автобусах коммерческих перевозчиков появится больше сидячих мест, станет доступна оплата по банковским картам. В автобусах установят систему контроля усталости водителя "Антисон". Дезинфицировать подвижной состав будут чаще.