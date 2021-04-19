Первый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса Цифровой прорыв завершился. До финала дошли 81,1% команд.

Первый хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" завершился. До финала дошли 81,1% команд.На хакатоне "Образование. Развитие кадров" конкурса "Цифровой прорыв" представили восемь кейсов: один – от федерального органа исполнительной власти (ФОИВ), два – от региональных органов исполнительной власти, еще два – от некоммерческих организаций, три – от крупных корпораций.В течение 48 часов 161 команда из 68 регионов пыталась решить кейсы EdTech, которые направлены на развитие кадров и цифровизацию образования в России. Участникам помогали профессионалы: 126 экспертов, 30 трекеров и 11 код-ревьюеров. Среди них были представители компаний Samsung, Mail.ru Group и госкорпорации "Росатом".Победителями кейса АНО "Россия – страна возможностей" стали стали команды HaHaTec (Московская область), Data Drivers (Москва) и "спреццатура" (Ульяновская область). Также первые места заняли команды ANT (Свердловская область), Bruh (Ставропольский край) и "Мамкиныстартаперы" (Ульяновская область и Москва). Они работали над кейсом госкорпорации "Росатом".Победителями кейса Министерства науки и высшего образования Российской Федерации стали команды Algorithm (Свердловская область), Old school (Москва, Пермский край) и webjox (Ростовская область). Призовые места заняли в общей сложности 24 команды."Этот хакатон объединил специалистов, заинтересованных в развитии EdTech и HRTech, со всей России. Именно такие кадры смогут вывести все сферы жизни на качественно новый уровень", – сказал директор ассоциации электронных коммуникаций, руководитель конкурса "Цифровой прорыв" Сергей Плуготаренко."Цифровой прорыв" является флагманским проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей". Конкурс реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование".