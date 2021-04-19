Причиненный собственнику ущерб составил более 66 000 рублей.

В январе текущего года в ОМВД России по Судогодскому району поступило сообщение о пропаже имущества с территории частного домовладения. Неизвестный, разбив оконное стекло, проник в дом и похитил бытовую технику. Также из хозяйственной постройки и летней веранды пропали летний бассейн, велосипеды, электротехника и прочее имущество.Сумма причинного собственнику ущерба превысила 66 000 рублей.По данному факту следственным отделом ОМВД России по Судогодскому району было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к совершению кражи полицейские задержали 34-летнего местного жителя.Установлено, что злоумышленник проник на участок 30 декабря прошлого года. В хозяйственную постройку он попал, взлома замок, а в веранду – демонтировав фанерные листы, закрывавшие вход. Похищенное фигурант перенес на свой участок для дальнейшей продажи.Часть имущества была изъята полицейскими.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи и оперативники проводят проверку на причастность фигуранта к иным имущественным преступлениям.