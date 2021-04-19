Угроза не была исполнена и автобусы вышли на линию.
Сегодня истёк срок , который компания "АДМ" поставила администрации областного центра, но, к счастью, угроза не была исполнена и автобусы вышли на линию.
Напомним, в конце прошлой недели пассажироперевозчик объявил, что в понедельник автобусы не выйдут на маршруты из-за финансовых трудностей компании. от АДМ обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов и предоставить отчет о принятых мерах.
Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Были некие обращения от одного из перевозчиков, которые мы рассмотрели с должным вниманием. В результате, поскольку девятнадцатое число некоторыми называлось как час Х, прошу прощения, оказалось, что все семь перевозчиков работают на маршрутах общественного транспорта города Владимира в обычном формате. Мы работаем с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта на основании муниципальных контрактов, ровно в рамках контрактов. Если мы обнаружим нарушение муниципальных контрактов, соответственно это уже тема для другого разговора, хотя мы понимаем, что перевозчики, все без исключения, сейчас переживают не самые лучшие времена».
Никита Тарбеев