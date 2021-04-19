Угроза не была исполнена и автобусы вышли на линию.

Сегодня истёк срок , который компания "АДМ" поставила администрации областного центра, но, к счастью, угроза не была исполнена и автобусы вышли на линию.Напомним, в конце прошлой недели пассажироперевозчик объявил, что в понедельник автобусы не выйдут на маршруты из-за финансовых трудностей компании. от АДМ обеспечить неукоснительное исполнение подписанных контрактов и предоставить отчет о принятых мерах.Александр Карпилович, начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации г. Владимира: «Были некие обращения от одного из перевозчиков, которые мы рассмотрели с должным вниманием. В результате, поскольку девятнадцатое число некоторыми называлось как час Х, прошу прощения, оказалось, что все семь перевозчиков работают на маршрутах общественного транспорта города Владимира в обычном формате. Мы работаем с перевозчиками, которые обслуживают маршруты общественного транспорта на основании муниципальных контрактов, ровно в рамках контрактов. Если мы обнаружим нарушение муниципальных контрактов, соответственно это уже тема для другого разговора, хотя мы понимаем, что перевозчики, все без исключения, сейчас переживают не самые лучшие времена».Никита Тарбеев