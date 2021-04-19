7 животных скончались, 2 собаки - в тяжелом состоянии.

7 животных скончались, 2 собаки - в тяжелом состоянии.Питомцы у жителей сразу трех улиц застроенного добротными коттеджами Богослово стали "заболевать" в минувшие выходные. Сначала хозяева грешили на уже появившихся клещей и даже предупреждали соседей, чтобы те были осторожнее.Но когда ветеринары стали проводить вскрытия начавших умирать один за другим питомцев, стало ясно - это яд. Скорее всего - крысиный.Кроме того, хозяева обнаружили на своих участках остатки упаковки от колбасы "сервелат". Видимо, отрава была спрятана именно в ней.- Все собаки были спокойные, не агрессивные, за пределы участков их выводили на поводках, - рассказал "Вестям" житель Богослово Юрий Бещеков. - Более того, никаких конфликтов - укусов или других проблем - ни у кого не было. Личная месть - тоже маловероятна. Ведь под ударом оказались сразу несколько домохозяйств. Люди буквально в шоке, они фактически потеряли членов семьи...При этом, бездомные собаки (а они в поселке тоже есть) уцелели. То ли у них организм оказался крепче. То ли жизнь на улице научила не доверять халявному угощению.Хозяева отравленных собак по всем правилам составили заявления в правоохранительные органы. Но не участкового сильно не надеются. Говорят, что активности от него не дождешься. И самостоятельно пытаются по записям из видеокамер прояснить картину произошедшего."Вести" будут следить за развитием ситуации. Смотрите наши следующие выпуски.