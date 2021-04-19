Сотрудники МЧС провели рейд в СНТ «Михали» и «Стекловолокно».

В Гусь-Хрустальном районе сотрудники МЧС России по Владимирской области провели проверку соблюдения пожарной безопасности в СНТ «Михали» и «Стекловолокно». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в ходе рейда выявлено три нарушения.Несмотря на на разведение костров и использование открытого огня во время особого пожароопасного режима, граждане сжигали мусор на своих садовых участках.В результате на нарушителей были составлены протоколы.В МЧС напоминают, сжигать отходы, даже в бочках, можно только в отсутствии особого противопожарного режима, при соблюдении расстояния до объектов защиты. При этом в наличии должна быть крышка, а также первичные средства пожаротушения и связи.