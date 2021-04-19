С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20340 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18067 пациентов. В стационарах лежит 326 жителей, из них 194 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 30 новых случаев заражения Covid-19.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 17 костромичам. Четыре инфицированных жителя выявлено в Волгореченске. По два человека заразились в Нерехте и Костромском районе. По одному – в Буе, Макарьеве, Шарье, Солигаличе и Галиче.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20340 человек. Врачам удалось поставить на ноги 18067 пациентов. В стационарах лежит 326 жителей, из них 194 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1636 заболевших.